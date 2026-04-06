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Piedras Negras

Detienen a "El Choche" por brutal agresión a pedradas en Piedras Negras

Un joven identificado como 'El Choche' fue detenido en Piedras Negras por agredir a pedradas a otro hombre. La víctima, Alexis Alejandro Peña Alanís, se encuentra hospitalizada en estado grave.

Por Redaccion La Voz - 06 abril, 2026 - 11:23 a.m.
Detienen a "El Choche" por brutal agresión a pedradas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un joven identificado como José N, alias "El Choche", de 21 años, fue detenido tras ser señalado como el presunto responsable de agredir a pedradas a otro hombre en la colonia Gobernadores, en Piedras Negras.

La víctima, Alexis Alejandro Peña Alanís, de 25 años, resultó con lesiones de gravedad a consecuencia del ataque, por lo que fue trasladado para recibir atención médica urgente.

Detalles de la agresión

Tras el incidente, autoridades lograron identificar al presunto agresor y proceder con su detención, poniéndolo a disposición de un juez.

Durante el fin de semana se desarrolló la audiencia inicial, donde el juez determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso al imputado por el delito de lesiones gravísimas.

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Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva justificada, por lo que José N fue internado en el penal de la ciudad, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso legal. Se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Estado de salud de la víctima

En tanto, el estado de salud de la víctima continúa siendo reportado como grave pero estable, permaneciendo hospitalizado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría.

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