Investigan a joven por presunta agresión a perro y violencia contra elementos de seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un joven identificado como Carlos Enrique, de 24 años de edad, fue detenido por elementos de Seguridad Pública en la colonia Doctores y puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en los delitos de violencia contra integrantes de instituciones de seguridad pública y portación de armas prohibidas.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Pedro Martínez y Armando Treviño. De acuerdo con las autoridades, además de los cargos por los que fue arrestado, el joven también es investigado por presuntamente haber lesionado con una navaja a un perro de raza Border Collie, propiedad de una mujer de 55 años.

Acciones de la autoridad

Sobre este caso, el delegado de la Fiscalía de la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que se encuentra en integración la carpeta de investigación correspondiente y que se analiza la posible participación del detenido en los hechos relacionados con la agresión al animal.

El funcionario explicó que las autoridades cuentan con un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica del acusado, periodo en el que podrían presentarse denuncias adicionales por parte de la propietaria del perro o de asociaciones protectoras de animales interesadas en el caso.

Detalles confirmados

Respecto a las versiones sobre un posible estado de intoxicación del detenido al momento de los hechos, Rodríguez Ríos señaló que aún se encuentran pendientes los resultados de los estudios toxicológicos.

Asimismo, indicó que los casos recientes de maltrato animal registrados en la región son considerados incidentes aislados y no una tendencia, aunque todos son atendidos e investigados por las autoridades correspondientes.