Captan a Jacobo de fiesta en CDMX con celebridades, mientras crecen los problemas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Mientras en redes sociales el alcalde Jacobo Rodríguez presumía una supuesta gira de trabajo en la Ciudad de México, en la realidad fue exhibido de fiesta en un exclusivo antro de Polanco, acompañado por celebridades como Wendy Guevara, Nicola Porcella y Jorge Losa.

La imagen, compartida en redes por la influencer y conductora Wendy Guevara, muestra al edil durante una despedida organizada para Porcella, quien regresará a Perú. En la escena se le ve rodeado de copas, luces y figuras del espectáculo, sin representación oficial visible.

El video y la fotografía se viralizaron rápidamente, generando indignación entre la ciudadanía, al tratarse de la cuarta aparición pública del alcalde en eventos VIP desde que asumió el cargo. La molestia crece debido al contraste con los problemas políticos, operativos y de infraestructura que enfrenta actualmente el municipio.

Consultado sobre el tema, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Omar Aguilar Muñoz, intentó justificar la presencia del alcalde en la capital, argumentando que se encontraba "gestionando inversiones y proyectos". Sin embargo, en el video no se observa ninguna reunión de trabajo, sino un ambiente festivo que ha generado críticas.

La aparición del edil en este tipo de eventos ocurre en medio de una crisis en su administración, marcada por disputas internas, protestas ciudadanas y acusaciones de irregularidades en el manejo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).