Cierra PC accesos aledaños al río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades de Protección Civil reforzaron las medidas preventivas y mantuvieron cerrados el Paseo del Río y la Isla del Mudo ante el incremento del caudal del Río Bravo, derivado de los escurrimientos registrados en la región.

Acciones de la autoridad

El coordinador regional de Protección Civil en la Región Norte, Francisco Contreras, informó que el monitoreo del afluente se mantiene de forma permanente y reiteró que, hasta el momento, el aumento del caudal no representa un riesgo para la población.

Inicialmente, el funcionario señaló que el Río Bravo alcanzaría un gasto de mil 100 metros cúbicos por segundo durante el mediodía del sábado, como consecuencia de las aportaciones de agua provenientes de arroyos en Estados Unidos que desembocan aguas abajo de la Presa La Amistad.

Sin embargo, un aviso emitido este 16 de julio por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) actualizó el pronóstico e informó que, debido a los escurrimientos registrados, el Río Bravo frente a Piedras Negras alcanzaría un caudal aproximado de 2 mil 183 metros cúbicos por segundo y una escala de 7.35 metros a las 18:00 horas del viernes 17 de julio.

Detalles confirmados

El comunicado, firmado por Edgar Adrián Salas Solorio, jefe de la Oficina de Operación de la Presa La Amistad, precisa que el incremento no representa un aumento del riesgo, aunque recomienda extremar precauciones en las zonas bajas.

Como medida preventiva, las autoridades mantienen cerrados el Paseo del Río y la Isla del Mudo, además de reforzar la vigilancia en vados, arroyos y vialidades susceptibles de inundación para prevenir incidentes.

Francisco Contreras indicó que, hasta el momento, las lluvias no han provocado vehículos varados, caída de árboles ni otras emergencias de consideración en la Región Norte, y exhortó a la ciudadanía a respetar los cierres preventivos, evitar acercarse a las márgenes del Río Bravo y mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.