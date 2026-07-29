Policía municipal sufre fractura de nariz tras forcejeo con joven en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una fractura de nariz sufrió un elemento de la Policía Municipal tras enfrentarse con un joven que presuntamente alteraba el orden en el ejido Piedras Negras, incidente que terminó con un acuerdo reparatorio y la liberación del señalado.

El reporte movilizó a los agentes municipales durante la tarde del lunes, luego de que habitantes del sector solicitaran la intervención de las autoridades por la conducta agresiva de un individuo.

Cuando los oficiales intentaron asegurarlo, el hombre opuso resistencia y durante el forcejeo golpeó a uno de los uniformados, quien resultó lesionado en el rostro. Ante la situación fue necesaria la intervención de corporaciones estatales para reforzar el operativo y concretar el arresto.

Detalles confirmados

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el detenido fue identificado como César Rolando "N", de 20 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público por las lesiones ocasionadas.

Sin embargo, al tratarse de un delito que permite una salida alterna, ambas partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el imputado aceptó cubrir la totalidad de los gastos médicos del oficial afectado.

Con ese convenio, César Rolando "N" recuperó su libertad, aunque su situación jurídica permanece bajo las reservas que establece la ley, precisó el funcionario.