Mantienen en estudio dos casos probables de dengue en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 mantiene en estudio dos casos probables de dengue detectados al inicio de la presente semana epidemiológica, luego de que el caso sospechoso reportado la semana anterior fue descartado mediante pruebas de laboratorio.

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Belloc Sandoval, informó que ambos pacientes son habitantes de las colonias Acoros Progresivo y Buenos Aires, donde brigadas del área de Vectores realizarán acciones de fumigación y control para reducir el riesgo de transmisión.

El especialista exhortó a los vecinos de ambos sectores a colaborar con las brigadas, permitiendo el acceso a sus viviendas y manteniendo abiertas puertas y ventanas durante la fumigación para mejorar la efectividad de las acciones.

Belloc Sandoval señaló que los resultados de las pruebas diagnósticas podrían conocerse en el transcurso del día.

Síntomas del dengue

Explicó que el dengue comparte síntomas con diversos padecimientos, por lo que es indispensable realizar una valoración médica y estudios de laboratorio antes de confirmar o descartar la enfermedad.

Detalló que entre los principales signos de sospecha se encuentran fiebre, malestar general, dolor muscular y de articulaciones, erupciones en la piel, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. No obstante, precisó que estos síntomas también pueden presentarse en infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos.

Evaluación médica necesaria

Añadió que, debido a esta similitud clínica, el personal médico debe realizar una evaluación integral para establecer un diagnóstico preciso.