Refuerzan acciones contra el dengue en la colonia Doña Irma

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 informó que durante esta semana las brigadas del programa de Vectores realizarán un operativo de prevención y control del dengue en la colonia Doña Irma y sectores aledaños.

La coordinadora de Salud de la dependencia, Priscila Hernández López, explicó que el personal recorrerá las viviendas para identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de promover entre los habitantes las medidas preventivas para evitar su reproducción.

Acciones de la autoridad

Detalló que las brigadas llevarán a cabo actividades de descacharrización, tratamiento de depósitos con agua y eliminación de criaderos, además de difundir la estrategia preventiva "Lava, Tapa, Voltea y Tira".

La funcionaria exhortó a la población a permitir el ingreso del personal de Salud, al señalar que los trabajadores estarán plenamente identificados con uniforme y gafete oficial.

Detalles confirmados

Indicó que durante las visitas domiciliarias también se aplicará una breve encuesta y se inspeccionarán patios y recipientes donde pudiera acumularse agua, con el propósito de detectar la presencia de criaderos y eliminarlos de inmediato.

Hernández López invitó a los habitantes a revisar de manera periódica sus patios y colaborar con las acciones preventivas, al considerar que la participación ciudadana es fundamental para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.