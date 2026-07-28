Cae evaluación de Jacobo ante INEGI

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La percepción ciudadana sobre la efectividad del Gobierno Municipal de Piedras Negras para resolver los principales problemas de la ciudad cayó 10.6 puntos porcentuales durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

El indicador pasó de 67.3 por ciento en marzo a 56.7 por ciento en junio, lo que provocó que Piedras Negras descendiera del primer al quinto lugar nacional entre las ciudades con mejor evaluación sobre la eficacia de su gobierno para atender las problemáticas urbanas.

¿Qué provocó la caída en la percepción ciudadana?

Los resultados reflejan un retroceso en la percepción ciudadana sobre la administración encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez. En la medición de marzo, Piedras Negras ocupaba el primer lugar del ranking nacional; tres meses después fue superada por Ciudad del Carmen, San Nicolás de los Garza, Apodaca y Nuevo Laredo.

Aunque el porcentaje obtenido por el municipio permanece por encima del promedio nacional, la disminución de 10.6 puntos porcentuales representa una de las caídas más pronunciadas registradas entre ambas mediciones de la ENSU.

Aumento en la percepción de inseguridad

El deterioro también se reflejó en otros indicadores del estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más pasó de 12.9 a 13.9 por ciento entre marzo y junio, mientras que el porcentaje de ciudadanos que reportó haber enfrentado conflictos o situaciones de confrontación en su entorno aumentó de 12.9 a 13.5 por ciento.

En conjunto, los resultados de la ENSU muestran una disminución en la valoración ciudadana sobre el desempeño del Gobierno Municipal durante el segundo trimestre del año, además de incrementos en los indicadores relacionados con la percepción de inseguridad y la convivencia social.