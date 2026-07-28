Exhortan a viajeros a revisar riesgos sanitarios antes de salir de vacaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 01 recomendó a la población informarse sobre los riesgos sanitarios y las medidas preventivas del destino antes de realizar viajes nacionales o internacionales durante el periodo vacacional.

El epidemiólogo de la dependencia, Roberto Belloc Sandoval, explicó que algunos países exigen vacunas específicas para el ingreso o mantienen alertas epidemiológicas por la presencia de determinadas enfermedades, por lo que pidió a los viajeros revisar los avisos preventivos emitidos por las autoridades sanitarias.

¿Qué vacunas son necesarias para viajar?

Como ejemplo, señaló que algunos países de Sudamérica solicitan la vacuna contra la fiebre amarilla, mientras que recientemente se emitieron recomendaciones para quienes viajan a Estados Unidos debido a brotes de enfermedades diarreicas. Entre ellas, destacó evitar el consumo de vegetales crudos y privilegiar alimentos bien cocidos.

El especialista indicó que, en caso de tener dudas sobre las medidas sanitarias de un destino, la población puede solicitar orientación en cualquier unidad de salud antes de emprender el viaje.

Importancia de informar síntomas tras el viaje

Asimismo, recomendó que las personas que desarrollen fiebre u otros síntomas tras regresar de otra ciudad, estado o país informen al médico sobre sus desplazamientos recientes, ya que ese antecedente es clave para establecer un diagnóstico oportuno y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Belloc Sandoval explicó que este dato permite determinar si una enfermedad pudo haber sido adquirida fuera del lugar de residencia y definir las acciones de control correspondientes.

En cuanto al panorama epidemiológico, informó que las infecciones respiratorias se mantienen dentro de los niveles esperados para la temporada.

Respecto al sarampión, precisó que la Región Norte de Coahuila permanece sin casos confirmados, aunque la enfermedad continúa presente en otras zonas del estado, principalmente en Saltillo, por lo que llamó a mantener completos los esquemas de vacunación.

El epidemiólogo advirtió que el incremento de la movilidad durante las vacaciones favorece la introducción de enfermedades a través de viajeros, por lo que insistió en no bajar la guardia y acudir a valoración médica ante cualquier síntoma.