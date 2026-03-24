Admite comisario irregularidad cuatro días después; víctima acusa golpiza por policías en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Cuatro días después de que se hiciera público un presunto caso de agresión dentro de instalaciones de Seguridad Pública, el comisario Eliud Mercado fijó por primera vez una postura oficial, en la que reconoció una irregularidad en el actuar de un elemento; sin embargo, la versión contrasta con el testimonio del joven afectado, quien asegura haber sido golpeado por varios policías hasta quedar inconsciente.

El mando señaló que tuvo conocimiento del caso el domingo entre las 2:30 y 3:00 de la madrugada, tras atender una queja de familiares. Indicó que las personas involucradas fueron detenidas por una presunta riña y que "no se quejan de los elementos que hicieron la detención, sino de la persona que estaba en barandilla".

Agregó que dicho elemento realizó una revisión en un área sin cámaras de seguridad, lo que calificó como una irregularidad, por lo que fue suspendido y se inició un procedimiento para su baja.

¿Qué declaró Sergio sobre la agresión?

En contraste, el joven de 20 años, identificado como Sergio, relató que los hechos ocurrieron la madrugada del sábado y que, tras su detención, fue llevado a un área sin vigilancia, identificada como "almacén", donde comenzaron las agresiones.

Según su testimonio, un oficial le ordenó desnudarse y hacer ejercicios, y al cuestionar la instrucción fue golpeado inicialmente por un elemento y posteriormente por otros dos que ingresaron al sitio. Afirmó que recibió golpes en la cabeza, costillas y rostro, uno de los cuales lo dejó inconsciente.

El joven también denunció que, al recuperar el conocimiento, se le pidió declarar que él mismo se había provocado las lesiones para poder ser liberado, a lo cual se negó. Asimismo, sostuvo que el comisario fue informado esa misma noche y que incluso habría ordenado que permaneciera detenido.

Acciones de la autoridad ante la denuncia

Pese a reconocer que el traslado a un área sin cámaras constituye una falta, la autoridad no precisó si habrá acciones contra otros elementos señalados ni si se revisarán grabaciones para determinar en qué condiciones ingresó y salió el joven.

El caso se suma a recientes señalamientos sobre la actuación policial en la ciudad, lo que vuelve a poner en entredicho los protocolos, los mecanismos de supervisión interna y la respuesta institucional ante denuncias de abuso.