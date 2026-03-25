Robos en zona de tolerancia bajo investigación en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General de Justicia mantiene abiertas las investigaciones por los robos y daños registrados en varios establecimientos de la zona de tolerancia, con la finalidad de identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con el delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, ya existen reportes que han permitido a la autoridad contar con información preliminar sobre los hechos.

Señaló que incluso hay personas identificadas; sin embargo, subrayó la importancia de que las víctimas interpongan la denuncia correspondiente para fortalecer las investigaciones y proceder legalmente.

Asimismo, indicó que se tiene confianza en que, en los próximos días, se puedan obtener avances significativos dentro de la carpeta de investigación e incluso concretar alguna detención.

La Fiscalía continúa recabando datos y evidencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.