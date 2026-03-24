Continua negativa a pago de trabajadores de Obras Públicas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Personal del Sindicato Único de Trabajadores de Obras Públicas de Piedras Negras, acompañado de familiares, se manifestó este martes al exterior de una sucursal de Banorte, en espera del pago de cheques correspondientes a 7.6 millones de pesos que el Municipio adeuda.

Los trabajadores señalaron que durante una semana han acudido a la misma sucursal sin obtener una respuesta favorable, lo que ha prolongado la incertidumbre sobre el cumplimiento de sus pagos.

Acciones de la autoridad

Mientras los inconformes permanecían en el exterior, representantes del sindicato, acompañados por abogados, ingresaron a la institución bancaria para dialogar con el personal; sin embargo, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la respuesta fue nuevamente negativa, bajo el argumento de que no existe el recurso.

Durante la manifestación, al menos dos patrullas de la Policía Municipal arribaron al sitio. Según los trabajadores, los elementos comenzaron a fotografiar a los presentes, lo que generó inconformidad entre los manifestantes.

Conflicto laboral en Piedras Negras

A un año del conflicto laboral, los empleados continúan a la espera de su indemnización por la liquidación, sin que hasta ahora se haya concretado el pago.