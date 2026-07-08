Capturan a hombre acusado de delitos sexuales contra una menor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre acusado de cometer delitos sexuales en perjuicio de una menor de 15 años fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que el imputado, identificado como José Elías N, de 40 años, es investigado por los delitos de violación equiparada, abuso sexual y violación impropia, todos con la agravante de sujeto activo calificado.

Explicó que la orden judicial fue obtenida luego de que agentes del Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer integraran la carpeta de investigación con los datos de prueba recabados durante las indagatorias.

Tras su captura, el acusado fue internado en el Centro de Reinserción Social, donde quedó a disposición del juez que lo requirió para enfrentar el proceso penal.

El funcionario señaló que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente y solicitará la vinculación a proceso, además de una medida cautelar que garantice la protección de la víctima y la permanencia del imputado durante el desarrollo del procedimiento.

Rodríguez Ríos indicó que los hechos investigados ocurrieron en Piedras Negras. No obstante, evitó proporcionar información adicional para preservar la identidad de la víctima, debido a que se trata de una persona menor de edad.