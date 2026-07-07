Concluyen con éxito campañas de prótesis de rodilla y cirugía de cataratas en Hospital General

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" concluyó con saldo blanco las campañas de colocación de prótesis de rodilla y cirugía de cataratas, al realizar con éxito los procedimientos programados y sin registrar complicaciones, informó el director del nosocomio, Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario detalló que, en la jornada de prótesis de rodilla, se tenían programados 11 pacientes; sin embargo, solo fue posible intervenir a 10, debido a que uno de los casos no pudo ser operado por condiciones médicas de la paciente.

Precisó que las 10 cirugías de reemplazo de rodilla fueron exitosas y que los pacientes se encuentran actualmente en proceso de recuperación, el cual requiere un periodo prolongado de rehabilitación.

Aguilar Rodríguez reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería que participó en la campaña, al señalar que cada intervención quirúrgica tuvo una duración aproximada de entre cuatro y cinco horas.

Asimismo, agradeció la participación de la doctora Cabello, a quien reconoció por su dedicación en este tipo de programas, así como el esfuerzo de los traumatólogos del Hospital General que hicieron posible la realización de las cirugías.

Resultados de la cirugía de cataratas

El director destacó que la campaña de cirugía de cataratas también concluyó con resultados favorables y sin complicaciones entre los pacientes atendidos.

Ante los resultados obtenidos, expresó la intención de que ambas jornadas puedan repetirse el próximo año para beneficiar a más personas que padecen enfermedades de rodilla o cataratas.

Por ello, invitó a la población interesada a acercarse con anticipación a la Jurisdicción Sanitaria o al Hospital General para iniciar su registro y ser considerada en futuras campañas.