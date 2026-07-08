Vinculan a proceso a segundo implicado en brutal golpiza ocurrida en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso de Raymundo N, señalado como el segundo presunto responsable de la agresión que dejó lesionado a Rey David de la Paz durante una riña registrada en el municipio de Nava.

En audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que, a consideración del juez de control, acreditan la probable participación del imputado en los hechos, por lo que se resolvió sujetarlo a proceso penal.

Como medida cautelar, el juzgador decretó prisión preventiva justificada, por lo que Raymundo N permanecerá recluido mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Además, el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que este caso corresponde a una riña ocurrida en Nava, donde varios hombres participaron en la agresión que dejó con lesiones a la víctima.

Precisó que uno de los presuntos agresores ya había sido vinculado previamente a proceso y permanece en prisión preventiva, mientras que ahora se obtuvo el mismo resultado jurídico para el segundo implicado.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos detenidos fueron identificados como las personas que tuvieron participación directa en la golpiza que sufrió Rey David de la Paz, motivo por el cual enfrentan el proceso penal bajo la misma medida cautelar.