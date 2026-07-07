Mujer falleció tras intoxicación por medicamentos; llegó al hospital en estado crítico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La mujer de poco más de 50 años identificada como Aída Guadalupe "N", quien falleció en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" tras ingerir una alta dosis de medicamentos, llegó a la unidad médica cuando las posibilidades de salvarle la vida eran prácticamente nulas debido al tiempo transcurrido antes de recibir atención especializada.

El director del hospital, Agustín Aguilar Rodríguez, informó que, aunque el personal médico activó los protocolos de atención de urgencia, la paciente ingresó en condiciones críticas como consecuencia de la cantidad de fármacos ingeridos y del retraso con el que fue trasladada al nosocomio.

Precisó que, debido a la evolución del cuadro clínico, procedimientos como el lavado gástrico dejaron de ser una alternativa terapéutica viable, al haber transcurrido un periodo considerable desde la ingesta de los medicamentos.

El médico lamentó que en Piedras Negras continúen registrándose casos relacionados con conductas suicidas, particularmente entre personas que recurren al consumo de medicamentos controlados.

Ante este panorama, reiteró el llamado a familiares y personas cercanas a buscar apoyo profesional ante cualquier señal de riesgo, al destacar que el Hospital General mantiene disponibles programas de atención psicológica y de salud mental para brindar acompañamiento oportuno y prevenir este tipo de desenlaces.