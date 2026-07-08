Investigan muerte por intoxicación de mujer de 55 años en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mujer de 55 años falleció este martes en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", después de permanecer dos días hospitalizada en estado crítico por una intoxicación derivada de la ingesta de diversos medicamentos. La Fiscalía General del Estado investiga el caso.

La víctima fue identificada como Aide Guadalupe N., quien ingresó de urgencia al nosocomio tras consumir medicamentos como paracetamol, omeprazol y losartán.

Tras confirmarse el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento del caso para integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con familiares, la mujer había presentado previamente un intento de suicidio. No obstante, las autoridades informaron que aún no se ha determinado el motivo que originó la ingesta de los medicamentos.

Con este caso, Piedras Negras acumula 26 suicidios durante 2026, de acuerdo con el registro de las autoridades.