Prevé CANACO repunte en ventas de casi 10% por San Valentín en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El comercio local espera que este 14 de febrero represente un respiro tras la llamada "cuesta de enero", con una proyección de entre 8 y 9 por ciento de mejoría en ventas respecto al año pasado, informó Benito Martínez González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Piedras Negras.

El líder empresarial destacó que el Día del Amor y la Amistad es una de las fechas clave para la reactivación económica de la ciudad, especialmente al coincidir en fin de semana, lo que podría favorecer un mayor flujo de consumidores.

"Es un día muy importante para la recuperación del comercio. Después de la cuesta de enero, el 14 de febrero representa una fecha clave y ahora que cae en fin de semana creemos que a restaurantes, florerías y diversos giros les puede ir bastante bien", señaló.

Aunque no precisó el monto estimado de la derrama económica, indicó que la proyección contempla un incremento significativo frente a 2025.

Entre los principales sectores beneficiados mencionó florerías, restaurantes, tiendas de ropa y establecimientos dedicados a la venta de regalos y artículos diversos.

Expectativas del comercio local

Sobre la preocupación que pudiera existir ante los recientes despidos registrados en distintos sectores, Martínez González consideró que, si bien ha habido desempleo en los últimos meses, muchos de los trabajadores fueron liquidados conforme a la ley, lo que les permite mantener capacidad de consumo a corto plazo.

"Sabemos que la mayoría fue liquidada conforme a la ley; al final traen dinero en la bolsa y todavía están aprovechando ese recurso para consumir", afirmó.

Proyección de ventas para el 14 de febrero

La expectativa del sector es que la celebración de San Valentín marque el inicio de una recuperación sostenida en los próximos meses.