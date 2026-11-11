Llevarán ante juez a detenido por intento de asalto

PIEDRAS NEGRAS, COAH: El hombre detenido por presuntamente intentar asaltar una farmacia Similares, en la colonia Central, será llevado ante un juez, luego de que la Fiscalía General del Estado concluyera la integración de la carpeta de investigación y determinara que existen elementos para formular una imputación.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, informó que el Ministerio Público prevé judicializar el expediente durante las próximas horas, como parte del seguimiento a la detención realizada por elementos policiales.

El funcionario explicó que el señalado habría utilizado unas tijeras para amenazar al empleado del establecimiento y exigirle el dinero de la caja. Sin embargo, al percatarse de que había sido descubierto, intentó escapar sin conseguir llevarse efectivo ni mercancía.

El incidente se registró la noche del lunes en una sucursal ubicada sobre la avenida Martínez, donde el trabajador activó el botón de pánico para solicitar apoyo.

La alerta movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil de Coahuila, quienes acudieron al establecimiento y lograron detener al presunto responsable, posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público.

Rodríguez Ríos indicó que la integración de la carpeta se realizó siguiendo las instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez, con el propósito de presentar ante la autoridad judicial los datos de prueba que permitan atribuir al detenido su probable participación en el intento de robo.