Llaman a jóvenes a prevenir el VIH con información y pruebas en la UAdeC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó una jornada de conferencias y testimonios dirigida a estudiantes del área de la salud de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con el propósito de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y la atención de esta enfermedad.

Durante el encuentro participaron especialistas de Piedras Negras y Eagle Pass, quienes abordaron temas relacionados con la detección del virus, los tratamientos disponibles y los avances en medicamentos preventivos.

La doctora Marta Pérez Álvarez, responsable de la Unidad de Especialidades Médicas-Contro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (UNEME-CAPASITS), destacó la asistencia de jóvenes universitarios y señaló que uno de los objetivos principales fue generar conciencia sobre la importancia de realizarse pruebas y conocer las formas de transmisión del VIH.

Importancia de la Detección Temprana del VIH

Advirtió que una persona puede vivir durante años con el virus sin saberlo y transmitirlo si no recibe un diagnóstico y tratamiento oportunos. También destacó la importancia de que los futuros profesionales de la salud conozcan las enfermedades oportunistas asociadas con el VIH.

Durante las exposiciones se abordaron la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis posexposición (PEP), estrategias médicas para prevenir la infección en circunstancias específicas.

La funcionaria señaló que la unidad atiende entre 180 y 250 pacientes, aunque aclaró que la cifra fluctúa debido a la movilidad de personas que llegan a la frontera, cambian de institución o migran a otras ciudades.

Agregó que, de acuerdo con sus estimaciones, entre 95 y 98 por ciento de los pacientes que mantienen seguimiento y tratamiento se encuentran en condición indetectable.

Estrategias de Prevención y Tratamiento

Sin embargo, advirtió que algunas personas suspenden sus medicamentos y llegan a los hospitales con complicaciones avanzadas. Por su parte, el doctor Marcos Antonio Treviño Martínez, especialista del Distrito Hospitalario del Condado de Maverick, en Eagle Pass, compartió la experiencia de atención en esa región, donde actualmente tienen registrados 131 pacientes con VIH: 31 mujeres y el resto hombres.

Informó que durante este año se han incorporado 15 personas nuevas al programa, mientras que seis dejaron de acudir a consulta o cambiaron de residencia.

Aclaró que estos últimos casos no corresponden a defunciones. El médico indicó que alrededor de 90 por ciento de sus pacientes mantienen una carga viral indetectable, condición que, cuando se sostiene con tratamiento, evita la transmisión sexual del virus.

También explicó que los medicamentos antirretrovirales pueden reducir la carga viral hasta alcanzar niveles indetectables en pocas semanas, dependiendo de cada paciente.

Entre los datos que compartió, mencionó que el paciente más joven atendido actualmente tiene 17 años y el de mayor edad, 80. Asimismo, destacó que los tratamientos han permitido prevenir la transmisión del virus de madres a hijos: ocho bebés nacidos dentro de su programa resultaron negativos al VIH.

Treviño Martínez explicó que cuentan con medicamentos preventivos como la PrEP, disponible en presentaciones orales e inyectables, para personas que no tienen VIH y buscan reducir el riesgo de adquirirlo.

Precisó que estos métodos no protegen contra otras infecciones de transmisión sexual ni contra embarazos. Añadió que los servicios y medicamentos del programa en Eagle Pass son gratuitos, al contar con financiamiento federal y estatal, y destacó la importancia de que las personas sexualmente activas conozcan las opciones de prevención y acudan a realizarse pruebas.