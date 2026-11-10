Llevarán Mercadito Mejora a la colonia Nueva Imagen

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con el objetivo de apoyar la economía de los hogares nigropetenses, el Gobierno del Estado, a través de Mejora Coahuila, realizará una nueva jornada del programa Mercadito Mejora en Tu Colonia, con la oferta de productos de la canasta básica a precios accesibles.

Jornada del Mercadito Mejora

La actividad se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en la colonia Nueva Imagen. El módulo de atención estará instalado en el cruce de las calles Agustín Melgar y Vicente Suárez.

El programa tiene como propósito contribuir a la economía familiar mediante la comercialización de productos de primera necesidad a precios accesibles y con estándares de calidad.

Acceso para Todos los Habitantes

La convocatoria está abierta a toda la ciudadanía, por lo que no será necesario residir en Nueva Imagen para aprovechar los beneficios del mercadito. Habitantes de otros sectores de Piedras Negras también podrán acudir y realizar sus compras.