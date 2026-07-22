Ataca a ex y cuñado y termina detenido en Villas del Carmen

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un hombre fue detenido por autoridades luego de presuntamente atacar con un arma blanca a su expareja y al hermano de ésta durante una agresión ocurrida en la colonia Villas del Carmen, informó la Fiscalía General del Estado.

El ataque se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Mar del Norte, donde cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas atendieron el reporte de dos personas lesionadas por arma blanca.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Santiago Gutiérrez, de 35 años, quien sufrió una herida en el brazo izquierdo, y Karla Karina Gutiérrez Campos, de 32 años, quien presentó una lesión en la muñeca derecha.

Ambos fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades ministeriales, su estado de salud fue reportado como estable y las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Detalles confirmados

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el presunto agresor, identificado como José N, fue asegurado tras los hechos y permanece a disposición del Ministerio Público.

El funcionario explicó que la carpeta de investigación continúa en integración con las denuncias formales de las víctimas y los certificados médicos de lesiones, documentos que permitirán fortalecer la indagatoria.

Acciones de la autoridad

Añadió que será dentro del término constitucional cuando el Ministerio Público determine la situación jurídica del detenido y defina el delito o los delitos que podrían imputársele conforme avance la investigación.