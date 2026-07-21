Hospitalizan a joven tras intoxicarse con alcohol y otras sustancias en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una joven de 23 años fue hospitalizada de emergencia la tarde de este lunes, luego de sufrir una intoxicación tras ingerir ocho tabletas de clonazepam combinadas con bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en un domicilio de la colonia Valle de las Flores.

La afectada, identificada como Neydi N, fue trasladada por familiares a la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al presentar un deterioro en su estado de salud.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibió atención médica oportuna y fue estabilizada, por lo que actualmente se encuentra fuera de peligro.

Durante las diligencias, Neydi N manifestó a las autoridades que la ingesta de medicamentos y otras sustancias no correspondió a un intento de suicidio.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos, entrevistar a la paciente e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la intoxicación y determinar si existe alguna responsabilidad.