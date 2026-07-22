Niña de 2 años hospitalizada por ingerir moneda en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una niña de 2 años fue hospitalizada luego de presuntamente ingerir una moneda de 10 pesos mientras se encontraba bajo el cuidado de su padrastro, identificado como Samuel, de 50 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente le habría entregado varias monedas a la menor, quien posteriormente habría ingerido una de ellas.

Tras el incidente, la niña fue trasladada de inmediato a la Clínica No. 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Piedras Negras, donde recibe atención médica especializada. Su estado de salud fue reportado como reservado.

La menor fue trasladada a la Clínica No. 11 del IMSS, donde su estado es reservado.

El caso es investigado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), autoridades que realizaron las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Agencia de Investigación Criminal y PRONNIF investigan las circunstancias del hecho.

Samuel, el padrastro, presuntamente le entregó varias monedas a la niña antes del incidente.