Pasa al Cabildo propuesta de 120 nuevas concesiones de taxi en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En medio de las inconformidades del gremio de taxistas y los cuestionamientos de regidores por la falta de un estudio técnico que justifique ampliar el padrón, el Ayuntamiento de Piedras Negras llevará este miércoles al Cabildo el dictamen para iniciar la licitación de 120 nuevas concesiones de taxi.

La propuesta será analizada un día después de que representantes de los concesionarios comparecieran ante la Comisión Municipal de Transporte para advertir presuntas irregularidades en el procedimiento y solicitar que no se avance sin un estudio especializado de movilidad que determine la demanda real del servicio.

Durante la reunión del lunes, los concesionarios aclararon que no se oponen a que operadores con años de servicio tengan acceso a una concesión. Sin embargo, cuestionaron que se pretenda autorizar 120 nuevos permisos sin un diagnóstico técnico e independiente que determine cuántas unidades requiere realmente la ciudad.

Los transportistas argumentaron que la disminución en la demanda del servicio, el crecimiento del parque vehicular particular y el entorno económico obligan a sustentar cualquier incremento en el número de concesiones, a fin de evitar afectaciones a los ingresos de quienes actualmente dependen de esta actividad.

Acciones de la autoridad

En la misma reunión, el presidente de la Comisión Municipal de Transporte, el regidor Juan Carlos Álvarez, reconoció que el procedimiento deberá ajustarse al Reglamento Municipal de Transporte y a la Ley de Movilidad del Estado.

También señaló que, en caso de concretarse la licitación, esta deberá ser abierta y permitir la participación tanto de operadores como de concesionarios.

Pese a estos planteamientos y a la petición del gremio para realizar primero un estudio técnico de movilidad, el dictamen será presentado este miércoles al Cabildo para su discusión y eventual aprobación, como paso previo a la emisión de la convocatoria de licitación.

Contexto de la propuesta

La propuesta se analiza, además, en un contexto en el que la Administración Municipal ha comenzado a promover que las futuras unidades del servicio de taxi sean vehículos eléctricos.

En caso de que el Cabildo avale el dictamen, el Ayuntamiento podrá emitir la convocatoria para licitar las nuevas concesiones, un proceso que continuará bajo el escrutinio de los concesionarios, quienes insisten en que cualquier ampliación del servicio debe sustentarse en criterios técnicos, legales y transparentes.