Van por agresor de apuñalamiento en la colonia Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Fiscalía General del Estado avanza en la integración de la carpeta de investigación por el delito de lesiones graves derivadas del ataque con arma blanca registrado durante el fin de semana en la colonia Bravo, donde un hombre resultó gravemente herido.

La Fiscalía avanza en la investigación

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que las declaraciones de la víctima y de diversos testigos permitieron identificar al probable responsable del ataque, identificado como Edgar "N", por lo que el Ministerio Público solicitará al Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

El funcionario explicó que la víctima, José Gerardo Garza Rubio, de 29 años, evolucionó favorablemente y su estado de salud permitió obtener su declaración ministerial, la cual fortaleció la investigación junto con las entrevistas ya integradas al expediente.

Detalles sobre el ataque

Precisó que la representación social continúa recabando y documentando más datos de prueba para robustecer la carpeta de investigación, con el objetivo de concretar la detención del señalado y posteriormente judicializar el caso.

Gómez Rodríguez agregó que, una vez obtenido el mandamiento judicial, las autoridades procederán a su ejecución para presentar al imputado ante el Juez de Control, donde se formulará la imputación correspondiente por el delito de lesiones graves.