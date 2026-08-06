Capturan a presunto asaltante de Taquito Express en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre señalado por su probable responsabilidad en un delito de robo de cuantía media cometido con violencia en un establecimiento comercial de Piedras Negras.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación permitió reunir los datos de prueba necesarios para solicitar el mandamiento judicial, el cual fue ejecutado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal durante un operativo realizado el miércoles.

Detalles del robo en Taquito Express

La carpeta de investigación establece que el imputado habría participado en el robo cometido en el negocio Taquito Express, donde presuntamente utilizó un arma para intimidar a la víctima durante la comisión del ilícito, circunstancia que agrava el delito.

Tras su detención, el acusado quedó a disposición de la autoridad judicial y este jueves comparecerá en la audiencia inicial.

Proceso judicial del detenido

Durante la diligencia, el Ministerio Público formulará la imputación y expondrá los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación, con el propósito de solicitar al juez de control la vinculación a proceso del detenido.