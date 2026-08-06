Bajo custodia dos extranjeros tras violenta riña con arma blanca en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Dos hombres que resultaron lesionados durante una riña en Piedras Negras permanecen bajo custodia policial mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Los hombres heridos, Ariel Maldonado y Jhoner Medina, fueron atendidos en el Hospital General Doctor Salvador Chavarría tras la riña.

Los involucrados, identificados como Ariel Adolfo Maldonado Herrera, de 43 años, y Jhonner Alexander Medina Lorenzo, de 26, ingresaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría con heridas provocadas por arma blanca.

De acuerdo con el reporte médico, Maldonado Herrera presentó la amputación de la falange distal de un dedo de la mano, mientras que Medina Lorenzo sufrió heridas punzocortantes en las regiones frontal y parietal de la cabeza.

Ambos fueron reportados como estables y permanecen bajo vigilancia de elementos de la Policía Estatal y Municipal, debido a que se encuentran en calidad de detenidos por su probable participación en el delito de riña.

La Fiscalía General del Estado investiga la riña en Piedras Negras para determinar la responsabilidad de los involucrados.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad legal de ambos hombres, quienes son de origen extranjero.

Los lesionados recibieron atención médica, fueron suturados y permanecen bajo observación mientras continúan las diligencias ministeriales.