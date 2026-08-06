Riña con hacha y palo deja migrantes heridos en Colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado mantiene bajo investigación la riña registrada en la colonia Periodistas, donde dos migrantes resultaron lesionados tras enfrentarse con un hacha y un palo. Ambos permanecen detenidos en flagrancia mientras se define su situación jurídica.

El enfrentamiento ocurrió sobre la calle Ferrocarril, donde Ariel Adolfo "N.", de 43 años, sufrió la amputación de un dedo de la mano izquierda al ser atacado con un hacha. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", donde permanece bajo atención médica.

Durante la misma confrontación, Jhonner Alexander "N.", de 26 años, sufrió una contusión en la cabeza tras recibir un golpe con un palo.

Detalles confirmados

La Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad legal de ambos involucrados.