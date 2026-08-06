Localizan sana y salva a adolescente reportada como desaparecida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La movilización generada por el reporte de desaparición de la adolescente Ámbar Rodríguez Ballesteros concluyó favorablemente, luego de que sus familiares confirmaran que fue localizada sana y salva, horas después de que se activara una intensa búsqueda a través de redes sociales y con el apoyo de la ciudadanía.

La joven había sido vista por última vez el 5 de agosto en Piedras Negras, situación que motivó a sus familiares a solicitar públicamente la colaboración de la población para obtener información que permitiera establecer su paradero.

De acuerdo con sus familiares, la adolescente salió de su domicilio la noche del miércoles y, desde ese momento, perdieron toda comunicación con ella. La preocupación aumentó cuando, alrededor de las 6:00 de la mañana, detectaron actividad en sus redes sociales e intentaron comunicarse por teléfono sin obtener respuesta.

Minutos después, Ámbar envió un mensaje de texto en el que aseguró que caminaba de regreso a su domicilio y que llegaría aproximadamente una hora más tarde. Sin embargo, ese regreso no ocurrió, lo que incrementó la incertidumbre entre sus seres queridos.

Antes de perder contacto, la adolescente les había informado que se encontraba con unos amigos de la preparatoria en una plaza cercana a su vivienda.

Acciones de la autoridad

La ficha de búsqueda fue ampliamente compartida en redes sociales y los familiares solicitaron que cualquier información fuera proporcionada únicamente a las autoridades, además de evitar la difusión de versiones sin confirmar que pudieran entorpecer las labores de localización.

Horas después del reporte, la propia familia confirmó que Ámbar fue encontrada en buen estado de salud, por lo que la búsqueda quedó sin efecto.

Detalles confirmados

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado el motivo por el que la adolescente salió de su domicilio ni las circunstancias por las que permaneció incomunicada durante varias horas.