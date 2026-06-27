Capturan a presunto agresor por navajazos en la 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Luego de que la víctima logró recuperarse de las heridas sufridas durante un ataque con arma blanca, la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra el presunto responsable, quien ya fue presentado ante un juez.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Jesús Alonso N., de 20 años, señalado por el delito de lesiones gravísimas, derivado de una agresión ocurrida el pasado 31 de mayo en la colonia Año 2000, en Piedras Negras.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Lentisco, donde presuntamente atacó con una navaja a Óscar Gardea Zúñiga, de 31 años, provocándole múltiples heridas que pusieron en riesgo su vida.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, tras recibir atención médica y superar las lesiones, la víctima pudo formalizar la denuncia, lo que permitió integrar la carpeta de investigación y obtener el mandato judicial.

El presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial y será durante la audiencia inicial cuando un juez determine su situación jurídica.

Acciones de la autoridad

En otro caso, el funcionario informó que agentes ministeriales también ejecutaron una orden de aprehensión contra Luis Eduardo N., de 28 años, acusado del delito de violencia familiar por hechos registrados en el municipio de Allende, Coahuila.

El detenido igualmente fue presentado ante un juez de control, quien resolverá su situación legal conforme avance el proceso penal.