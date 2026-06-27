Vacían graduación por falsa alarma de amenaza de bomba

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una amenaza de bomba obligó a evacuar a cerca de 200 personas que asistían a una ceremonia de graduación en la Universidad Autónoma de Piedras Negras (UAPN), aunque tras una revisión de las autoridades se confirmó que el reporte era falso.

El incidente ocurrió la noche del jueves en las instalaciones del plantel, ubicadas en el cruce de las calles Guerrero y Xicoténcatl, en la zona centro de la ciudad, mientras estudiantes, familiares, docentes y directivos participaban en el acto académico.

De acuerdo con la información oficial, la alerta se originó cuando un joven notificó a su madre que había recibido un mensaje en el que se advertía sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo dentro de la universidad.

Ante la posibilidad de un riesgo, la mujer solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911, lo que provocó la movilización inmediata de las distintas corporaciones de seguridad y auxilio.

Al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Civil Coahuila, Guardia Nacional, Bomberos y Protección Civil, quienes activaron los protocolos correspondientes y ordenaron la evacuación preventiva de aproximadamente 200 asistentes para inspeccionar las instalaciones.

Tras revisar el inmueble, las autoridades descartaron la presencia de algún explosivo y determinaron que la amenaza carecía de sustento.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que ya se realizan investigaciones para identificar el origen del número telefónico desde el cual se emitió el reporte.

Precisó que, en caso de localizar al responsable, éste podría enfrentar cargos por el delito de uso indebido de los sistemas de emergencia y de denuncia, conducta que contempla sanciones de seis meses a dos años de prisión, generalmente bajo el esquema de libertad vigilada.

Una vez concluida la inspección y descartado cualquier riesgo para los asistentes, la ceremonia de graduación se reanudó sin que se registraran incidentes adicionales.