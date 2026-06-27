Reaparece fuga de aguas negras en la colonia ISSSTE pese a reparación de SIMAS

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– A pesar de la intervención realizada por personal de SIMAS tras la denuncia pública difundida días atrás, la fuga de aguas negras ubicada en el cruce de la calle Torreón y la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia ISSSTE, volvió a brotar este viernes.

El derrame se extendió nuevamente sobre la avenida principal a lo largo de aproximadamente 200 a 300 metros, generando molestias entre vecinos y automovilistas, principalmente por los fuertes olores y el riesgo sanitario que representa.

Habitantes del sector señalaron que la reparación efectuada no resolvió el problema de fondo, ya que únicamente se realizaron trabajos provisionales para liberar parcialmente la obstrucción del drenaje.

Aseguraron que, tras la intervención, las aguas residuales volvieron a emerger en poco tiempo, por lo que consideran necesario realizar una reparación integral que elimine definitivamente la fuga.

Los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades correspondientes para atender el desperfecto de manera definitiva, al advertir que el escurrimiento de aguas negras continúa representando un foco de infección para quienes habitan y transitan por la zona.