Exhorta Salud a extremar precauciones ante las altas temperaturas en la región

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Ante el incremento de las temperaturas en la región, la Jurisdicción Sanitaria 01 exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros padecimientos asociados al calor extremo.

La coordinadora de Salud de la dependencia, la doctora Priscila Hernández López, recomendó mantener una adecuada hidratación mediante el consumo constante de agua simple, así como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Recomendaciones de la autoridad sanitaria

Precisó que el periodo de mayor riesgo comprende de las 11:00 a las 17:00 horas, por lo que pidió limitar las actividades al aire libre durante ese horario.

Además, aconsejó utilizar sombrilla, protector solar y ropa de colores claros y de manga larga para disminuir los efectos de las altas temperaturas.

"Sabemos que en nuestra región se registran temperaturas muy elevadas, por lo que es fundamental mantenerse hidratado. El agua es vital para reducir el riesgo de sufrir un golpe de calor", señaló.

La funcionaria informó que los centros de salud cuentan con sobres de Vida Suero Oral disponibles para la población, especialmente para quienes realizan actividades laborales o cotidianas al aire libre y presentan mayor exposición al calor.

Situación actual de golpes de calor

Respecto a los casos registrados en la región, Hernández López indicó que, hasta el momento, la Jurisdicción Sanitaria 01 no cuenta con notificaciones oficiales de personas atendidas por golpe de calor.

Explicó que estos casos deben ser reportados al área de Epidemiología para su incorporación a las estadísticas oficiales y la implementación de acciones preventivas.

"Se ha escuchado sobre posibles casos en el municipio; sin embargo, mientras no exista una notificación formal, no forman parte de los registros epidemiológicos", explicó.

Finalmente, hizo un llamado al personal médico para reportar oportunamente cualquier caso confirmado de golpe de calor, a fin de fortalecer la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención.