Hombre detenido por disparo a joven en Piedras Negras enfrentará cargos por violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El hombre detenido tras presuntamente herir de un disparo a un joven en la colonia Malvinas será presentado ante un juez por el delito de violencia contra miembros de instituciones de seguridad, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) investigará la procedencia del arma de fuego que le fue asegurada.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el imputado, identificado como Elías N., también quedó a disposición de las autoridades federales en lo relacionado con una pistola calibre .45, con el propósito de determinar su origen y establecer si ha sido utilizada en otros hechos delictivos.

Acciones de la autoridad

La investigación federal buscará conocer la procedencia legal del arma y verificar si existe alguna relación con carpetas de investigación abiertas por otros delitos.

Respecto a la agresión, el funcionario explicó que la víctima, Gael Juárez Gutiérrez, de 26 años, permanece estable de salud; sin embargo, aún no ha presentado una denuncia formal debido a que se trata de una persona en situación de calle.

Detalles confirmados

A pesar de ello, la Fiscalía continuará con el proceso correspondiente y consignará al detenido junto con la carpeta de investigación para que un juez determine su situación jurídica.

Rodríguez Ríos indicó que será la autoridad judicial la que resuelva las medidas legales que enfrentará el imputado, mientras avanzan tanto la investigación estatal como las diligencias que realizará la autoridad federal respecto al arma asegurada.