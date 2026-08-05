Presunto exempleado es detenido por robo con violencia a restaurante en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre señalado como presunto responsable del robo con violencia a un restaurante fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) pocas horas después de que se registró el atraco.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el detenido fue identificado como Cristian N, quien presuntamente laboró con anterioridad en el establecimiento afectado y ahora es investigado por su probable participación en el delito.

La detención de Cristian N se realizó pocas horas después del robo al restaurante.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que el asalto ocurrió el lunes, cuando el sospechoso presuntamente ingresó al negocio y, utilizando un arma blanca, amagó al empleado que se encontraba de turno para apoderarse de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo.

Tras el reporte, agentes ministeriales iniciaron las investigaciones que permitieron ubicar y detener al presunto responsable en cuestión de horas.

El asalto ocurrió cuando el sospechoso amagó al empleado con un arma blanca.

Durante el operativo de captura, el imputado presuntamente opuso resistencia y agredió a los elementos investigadores, por lo que también se integran las actuaciones correspondientes por esos hechos.

Una parte del dinero robado fue recuperada durante el operativo de captura.

Rodríguez Ríos indicó que una parte del dinero robado fue recuperada durante las diligencias realizadas por la autoridad. Asimismo, precisó que el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta de investigación y será en las próximas horas cuando se determine la situación jurídica del detenido.