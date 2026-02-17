Capturan a "El Rorro" por robo a expendio de pan en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Agencia de Investigación Criminal detuvo a Raúl N, alias "El Rorro", en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez, tras ser señalado como presunto responsable del delito de robo a negocio.

Las autoridades informaron que el hecho ocurrió en un expendio de pan ubicado en la colonia Año 2000, donde el propietario presentó una denuncia formal luego de que se registrara el robo durante el fin de semana.

La denuncia y la investigación

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, explicó que con la denuncia se integró la carpeta de investigación y se reunieron los elementos necesarios para solicitar el mandamiento judicial.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien resolverá su situación legal en la audiencia inicial. La autoridad ministerial señaló que se cuenta con pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso.

Acciones contra el delito

Finalmente, se dio a conocer que otros implicados en robos similares ya se encuentran internos en el centro penitenciario local, como parte de las acciones para combatir este tipo de delitos.