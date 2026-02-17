Descartan casos sospechosos de sarampión en Región Norte

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque en días recientes se recibieron consultas por posibles casos de sarampión, la Jurisdicción Sanitaria 01 confirmó que actualmente no existen casos sospechosos ni pendientes de resultado por enfermedades bajo vigilancia epidemiológica en la región.

Acciones de la autoridad

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que, derivado de la promoción y alertas emitidas a nivel nacional por sarampión, aumentaron las dudas tanto en la población como entre médicos particulares.

"Esta semana me consultaron varios casos; la mayoría resultaron ser varicela o reacciones alérgicas. Todos se revisan para verificar si cumplen o no con la definición operacional, pero de momento no tenemos casos sospechosos", precisó.

El especialista exhortó a médicos de consultorios privados y farmacias a notificar de inmediato a la autoridad sanitaria ante cualquier sospecha.

"Ante la duda es mejor preguntar. No importa si al final no es un caso; nosotros nos encargamos de determinarlo conforme a la definición operacional", explicó.

Detalles confirmados

Recordó que, para considerar un caso sospechoso de sarampión, se debe presentar fiebre y exantema máculo-papular, generalmente con inicio en el rostro y posterior diseminación al resto del cuerpo, además de algún síntoma respiratorio como tos, congestión nasal o conjuntivitis.

Indicó que en ocasiones se reportan únicamente lesiones aisladas o "ronchas", lo cual no corresponde al cuadro clínico típico.

Belloc Sandoval subrayó que actualmente no existe circulación local de sarampión en Coahuila.

No obstante, recomendó acudir a valoración médica si se presenta fiebre acompañada de exantema y verificar antecedentes de viaje o contacto con personas enfermas, especialmente si se ha estado en otras entidades del país o en Estados Unidos, donde sí se han reportado casos recientes.