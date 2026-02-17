Cateo en la colonia Central deja cuatro detenidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un operativo efectuado la noche del lunes en la colonia Central de Piedras Negras culminó con la detención de cuatro individuos, quienes fueron turnados al Ministerio Público del fuero común.

Según informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, en el cateo se localizaron varias dosis de narcóticos, entre ellas marihuana y metanfetamina, así como objetos relacionados con presuntas actividades ilícitas.

Señaló que la Fiscalía cuenta con un término legal de 48 horas para resolver la situación jurídica de los implicados, tiempo durante el cual se continúa con la integración de pruebas para presentar el caso ante la autoridad judicial correspondiente.