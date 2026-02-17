Imponen prisión preventiva a sujeto acusado de violencia contra su madre y esposa en colonia Periodistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un juez de control vinculó a proceso a Juan Luis "N", de 40 años, señalado por presuntamente privar de la libertad y agredir físicamente a su madre y a su esposa en un domicilio ubicado en la colonia Periodistas.

Cargos en contra de Juan Luis

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, el imputado enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, lesiones, daños materiales, privación ilegal de la libertad y violencia familiar.

Medida cautelar impuesta

Durante la audiencia inicial se resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el acusado fue ingresado al centro penitenciario de la ciudad mientras se continúa con el proceso legal en su contra.

La autoridad informó que se concedieron dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, etapa en la que se integrarán más pruebas y se recabarán testimonios de las personas afectadas, con el objetivo de reforzar la acusación.