Suspenden proceso penal contra ex oficial en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La ex oficial de policía Lessly Lorely "N." recibió la suspensión condicional del proceso por un plazo de 12 meses, luego de haber sido detenida en septiembre de 2025 durante un cateo efectuado en la colonia Lázaro Cárdenas.

La mujer es señalada por el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro y deberá acatar las medidas impuestas por el juez, entre las que se incluye la presentación periódica ante la autoridad judicial.

Detalles confirmados

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, como parte de una investigación en curso.

Con la suspensión condicional, el proceso penal permanece detenido temporalmente, en tanto se verifica el cumplimiento de las condiciones fijadas por el órgano jurisdiccional.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía de la Región Norte 01 fue quien confirmó oficialmente esta resolución.