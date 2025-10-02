Detienen en Piedras Negras a presunto responsable de homicidio culposo en estado de ebriedad

Piedras Negras, Coahuila. - La Policía Estatal de Coahuila detuvo a Sergio "N", de 23 años, por su presunta participación en un homicidio culposo con agravante de ebriedad, ocurrido en marzo de 2023.

El incidente, en el que perdió la vida Luisa Esther Vielma, tuvo lugar el 25 de marzo del año pasado. De acuerdo con los reportes, el vehículo en el que viajaba la víctima fue impactado por otro automóvil que circulaba presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

La detención fue posible gracias a la labor coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Policía Estatal, liderados por el comandante regional Jordan Espino.

Sergio "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde enfrentará su proceso legal.

Las autoridades estatales reafirmaron su compromiso con la legalidad y la política de cero tolerancia para quienes infringen la ley.