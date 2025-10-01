Contactanos
Piedras Negras

Investigan robo de cableado en plaza Bugambilias de Piedras Negras

Agentes de la Policía de Investigación entrevistan a comerciantes por robo de cableado en plaza Bugambilias de Piedras Negras.

Por Exzael Becerril - 01 octubre, 2025 - 05:14 p.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Tras el robo de cableado eléctrico en la plaza Bugambilias, ubicada en el fraccionamiento San José, los representantes legales del centro comercial acudieron a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que ya se trabaja en la recolección de evidencias y testimonios para dar con los responsables.

"Revisaremos cámaras de seguridad de distintos locales para obtener más datos y lograr la identificación de quien o quienes participaron en el hecho", comentó.

Según la Fiscalía, agentes de la Policía de Investigación ya entrevistaron a comerciantes y vecinos del sector, lo que permitió establecer una línea de investigación que podría concluir con la detención de los involucrados.

