Avanza en Piedras Negras la entrega de mobiliario escolar: seis escuelas beneficiadas en primera etapa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La primera etapa del programa de entrega de equipo y mobiliario escolar en Piedras Negras continúa avanzando con la distribución en distintas escuelas del municipio, informó Benito Luis Costilla, director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación.

El lunes 29 de septiembre, la Primaria Coahuila de Zaragoza, ubicada en el sector Año 2000, fue la primera en recibir el mobiliario. Un día después, el martes 30, se formalizó la entrega en la Primaria Municipal Centenario, localizada en Villa de Fuente.

"En días pasados, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio inicio al programa en las regiones Centro y Carbonífera, y aquí en Piedras Negras empezamos el lunes", señaló Costilla.

Este miércoles se entregó un escritorio para la Supervisión Escolar 402 de Secundarias Generales, y el jueves se prevé continuar con la dotación en la Primaria Presidente Díaz Ordaz, ubicada en la colonia Central, así como en la Primaria Guadalupe Berrueto, en el sector División del Norte.

El funcionario aclaró que esta es solo la primera fase del programa y que las entregas continuarán conforme la Secretaría de Educación vaya haciendo llegar el mobiliario correspondiente.