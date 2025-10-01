Más de 500 carpetas de investigación durante septiembre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante el mes de septiembre, la Fiscalía General de Justicia Zona Norte Uno, con sede en Piedras Negras, registró más de 500 carpetas de investigación, derivadas de denuncias ciudadanas y personas detenidas por diversos delitos.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el delito más recurrente fue el de daños, con 133 casos, en su mayoría relacionados con percances viales.

En el mismo periodo, se abrieron 27 expedientes por lesiones, 44 por robos en distintas modalidades y 68 vinculados al narcomenudeo, además de otros delitos considerados menores.

De acuerdo con Gómez Rodríguez, una parte importante de estas carpetas concluyó con personas detenidas y vinculadas a proceso, aunque algunas investigaciones continúan abiertas en espera de esclarecer los hechos denunciados.