Cierra septiembre el Mercadito Mejora en Los Montes con precios bajos en productos básicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La última edición de septiembre del programa alimentario Mercadito Mejora se realizó este martes por la tarde en la colonia Los Montes, donde decenas de familias aprovecharon los precios accesibles en productos de la canasta básica, reafirmando el objetivo de brindar apoyo económico directo a los hogares nigropetenses.

Marco Antonio Saldaña Infante, coordinador del programa Mejora Coahuila en Piedras Negras, destacó el balance positivo que ha tenido la iniciativa durante el mes, especialmente en artículos de alta demanda como el huevo, cuyo precio se ha mantenido por debajo de los $50 pesos por tapa.

Saldaña informó que la siguiente edición del Mercadito se llevará a cabo la próxima semana en la colonia 24 de Agosto, por lo que extendió la invitación a los vecinos de esa zona y de colonias aledañas.

El Mercadito Mejora forma parte de una estrategia estatal para combatir el impacto de la inflación en productos esenciales y promover el bienestar alimenticio en las colonias populares.