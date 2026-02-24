Cae acusado de apuñalar a su concuño en la colonia Gobernadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Autoridades estatales lograron la aprehensión de un sujeto acusado de atacar con un arma blanca a su concuño, en un hecho ocurrido en la colonia Gobernadores, por el cual se le imputa el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida.

Según las investigaciones, la agresión dejó gravemente herido a Daniel N., de 26 años, quien presentó múltiples heridas profundas que incluso provocaron la exposición de órganos internos, motivo por el cual fue trasladado de emergencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente, el joven permanece hospitalizado y su condición médica ha sido reportada como delicada.

Detalles confirmados

La Fiscalía dio a conocer que existen elementos probatorios suficientes para proceder legalmente contra el presunto responsable. La audiencia inicial está programada para este martes, donde un juez determinará si es vinculado a proceso.