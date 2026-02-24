Capacitan a tatuadores para obtener tarjeta sanitaria en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con el fin de garantizar prácticas seguras en procedimientos invasivos como tatuajes y micropigmentación, la Jurisdicción Sanitaria 01 realizó una capacitación dirigida a personas dedicadas a este giro en Piedras Negras.

El coordinador de Regulación y Fomento Sanitario, Ernesto Morales, informó que la plática se enfocó en medidas de asepsia y forma parte de los requisitos solicitados por la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario para la expedición de la tarjeta de control sanitario.

"Son capacitaciones que se programan conforme se van solicitando. No es la misma que se imparte cada viernes para manejadores de alimentos; es específica para este tipo de actividades", aclaró.

En esta ocasión participaron alrededor de 20 personas dedicadas al tatuaje y la micropigmentación.

Morales explicó que los interesados pueden acercarse a la coordinación para conocer los requisitos y, una vez reunido un grupo, se agenda la capacitación. Incluso si la demanda es baja, el curso se imparte.

El funcionario subrayó que la tarjeta de control sanitario no se limita a un trámite administrativo, sino que implica cumplir con diversos requisitos, entre ellos, documentación que acredite conocimientos teóricos y prácticos en la materia.

"No es solo anotarse y pagar. Se requiere currículum y documentos que comprueben que cuentan con la preparación para realizar estos procedimientos", señaló.

Precisó que la oficina local funge únicamente como enlace, ya que la tarjeta se emite en Saltillo, donde personal de Servicios de Salud evalúa si procede su autorización.

¿Qué sucede si un establecimiento opera sin tarjeta?

En caso de que un establecimiento opere sin la tarjeta correspondiente, puede ser objeto de sanciones.

"Si durante una verificación no cuentan con la tarjeta, se pueden suspender actividades o aplicar una sanción económica, sobre todo si no realizan el trámite", advirtió.

El coordinador reiteró el llamado a regularizarse, al tratarse de actividades que implican procedimientos invasivos y requieren estrictas medidas sanitarias para proteger la salud de la población.