Memo Ruíz lleva servicios gratuitos a la colonia Bravo con Casa de Gestoría Móvil

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El diputado local por el Distrito 02, Guillermo Ruiz Guerra, puso en marcha la Casa de Gestoría Móvil en la colonia Bravo, donde atendió personalmente a vecinos y recibió diversas solicitudes ciudadanas.

Durante el arranque del programa itinerante, el legislador aseguró que el objetivo es mantener cercanía con la población y ampliar la cobertura de los servicios que ofrece desde su oficina de gestoría.

"Se trata de cumplir el compromiso que hice con la ciudadanía de poder llegar a más gente y poder estar cercano a ellos", expresó ante colonos reunidos en el sector.

La Casa de Gestoría Móvil busca acercar servicios a la población de Piedras Negras.

Ruiz Guerra informó que la próxima semana la unidad móvil visitará la colonia 24 de Agosto, como parte del recorrido programado por distintos sectores de la ciudad.

En la jornada realizada en la Bravo se instalaron módulos de consultorio médico, atención jurídica gratuita, asesoría nutricional y servicio de notario. Además, se ofreció corte de cabello sin costo y se activó el programa "El Mandadito de Memo".

En la colonia Bravo, se ofrecieron servicios médicos, jurídicos y recreativos a los vecinos.

La actividad incluyó dinámicas recreativas como lotería y rifa de apoyos, con el propósito de fomentar la convivencia vecinal.

El diputado subrayó que la Casa de Gestoría Móvil concentra los programas que opera de manera permanente en su oficina, pero ahora trasladados directamente a las colonias para facilitar el acceso a la población.

"Es un conjunto de actividades que ofrece beneficio a la gente e incluye todos los programas que tengo en mi Casa de Gestoría", puntualizó.