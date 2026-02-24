Detienen a dos hombres por violencia familiar y tentativa de feminicidio en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ejecutar, durante el fin de semana, dos órdenes de aprehensión contra dos personas del sexo masculino por delitos relacionados con la violencia contra las mujeres.

Uno de los detenidos es acusado por el delito de violencia familiar, mientras que el segundo enfrenta cargos por feminicidio en grado de tentativa, derivados de hechos ocurridos recientemente en esta zona.

Tras su captura, ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente. Para este día se tiene programada la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación ante el juez de control.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía informó que solicitará la vinculación a proceso de los imputados como parte del procedimiento legal en su contra.